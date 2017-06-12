«Балтика» заключила контракты со Свежовым и Джалиловым

Калининградская «Балтика» заключила контракты с полузащитникаами Виктором Свежовым и Алишером Джалиловым.

«26-летний воспитанник столичного «Динамо» полузащитник Виктор Свежов в составе динамовского дубля дебютировал в 15 лет, а в 18 вышел в основе «Динамо» в игре с питерским «Зенитом». В дальнейшем выступал за «Томь», «Луч-Энергию», «Крылья Советов», «Торпедо» (Москва), «Сибирь» и «Факел».

23-летний Джалилов азы футбола получил в Таджикистане, а с 11 лет занимался в ДЮСШ «Локомотив» (Москва). Свой первый профессиональный контракт Джалилов заключил с «Рубином», в составе которого дебютировал в российской премьер-лиге. Дважды находился в аренде в «Нефтехимике». Выступая за нижнекамцев в ФНЛ, был признан лучшим молодым футболистом лиги сезона-2012/2013. Контракт с полузащитником Алишером Джалиловым заключен по схеме «1+1», - говорится в сообщении на официальном сайте «Балтики».