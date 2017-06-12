Александр Кожевников: Малкин сегодня - наш самый выдающийся игрок
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вклад российского нападающего Евгения Малкина в успех «Питтсбурга».
Минувшей ночью «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» (2:0) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и завоевал главный трофей НХЛ.
«Питтсбург» должен был выиграть Кубок Стэнли, потому что игроки команды обладают большим опытом, - сказал Кожевников. - А Женя вообще сыграл очень здорово, он всегда действует очень хорошо и сегодня он - наш самый выдающийся игрок. Он и в плей-офф хорошо играет, на уровне ярчайшего хоккеиста, и приносит немало пользы в регулярке. Я был уверен, что он должен получить главный приз самого ценного игрока Кубка Стэнли. Я смотрел матчи, и Женя играл намного лучше, чем Кросби. Кросби тоже величайший игрок, но для меня в этом сезоне Женя был сильнейшим. Но там есть же свои интересы».
Матч
Нэшвилл - Питтсбург - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы:
Хорнквист (Куниц, Шульц), 58:25 (0:1). Хагелин (Думулин), 59:46 (0:2 - п.в.).
Место и дата
12 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция