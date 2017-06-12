Рон Хэйнси: У «Питтсбурга» подобралась чертовски мощная банда

Защитник «Питтсбурга» Рон Хэйнси прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

- Здесь подобралась чертовски мощная банда. Эти ребята выиграли два титула подряд. Для Сида, Джино, Флауэра и Летанга этот Кубок - уже третий за последние десять лет, а для Криса Кунитца - вообще четвертый. И у них есть шанс выиграть еще! Как минимум, они сравнялись с «Чикаго», которые за последнее десятилетие тоже выиграли три Кубка. И ведь все мы понимаем: в этой команде такое количество отличных игроков, что… Сид - лучший игрок своей эры, в свои 29 лет уже обошел самого Марио. Может, они сумеют выиграть еще раз? А потом еще раз? Шансы у них будут еще наверняка. Но как бы ни сложилось, нет никаких сомнений в том, что все они, включая Кунитца с четырьмя Кубками, по окончании карьеры попадут в Зал славы, - передает слова защитника «Пингвинз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, финальная серия плей-офф между «Питтбургом» и «Нэшвиллом» завершилась со счетом 4-2 в пользу представителей Восточной конференции.