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Борис Майоров: Малкин очень неуступчив в борьбе

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объяснил, почему форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лидером Кубка Стэнли по штрафным минутам.

- Многих, наверное, удивляет факт, что Малкин стал в плей-офф лидером не только по набранным очкам, но и по штрафным минутам, - рассуждает Борис Майоров. - Но я легко могу объяснить такой феномен. Евгений ведь в борьбе очень неуступчив! И просто так шайбу никогда не отдаст. А, если надо, может сопернику и в рукопашной драке сдачи дать. Да так, что мало никому не покажется. И я считаю, что такое поведение на площадке в плей-офф как раз абсолютно нормально. Показывать противнику характер в жестких поединках плей-офф порой просто необходимо.

Напомним, что Евгений Малкин уже в третий раз за свою карьеру завоевал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга».

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