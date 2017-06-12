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Христо Стоичков: Кубок конфедераций нужен, чтобы посмотреть, есть ли недостатки в игре

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о Кубке конфедераций, который пройдет в России.

- Для меня этот турнир очень важен, я три раза участвовал в Кубке конфедераций. Российской команде надо просто продолжить свою дорогу к чемпионату мира, чтобы у тренера была возможность посмотреть, что можно усовершенствовать в игре команды. Этот турнир и проводится для того, чтобы посмотреть, есть ли какие-то недостатки в игре, которые можно было бы до чемпионата мира исправить, - приводит слова Стоичкова ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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