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Александр Бубнов: По матчу с Чили есть претензии к Комбарову с Миранчуком

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными России и Чили (1:1).

«Можно отметить прогресс, сборная более организованно и мобильно сыграла всю встречу. По всем показателям это лучший матч сборной России. Видно, что все игроки знают свой маневр, и в любой ситуации знают, как действовать. По сравнению с теми ошибками, которые совершались раньше, дела потихоньку налаживаются. Претензии? Есть претензии к Комбарову с Миранчуком в моменте с пропущенным голом, когда они не смогли закрыть Санчеса. Если бы они правильно расположились, ничего бы не было», - цитирует Бубнова «Спорт FM».

Матч

Россия - Чили - 1:1 (0:0)

Голы

Исла 56 (0:1). Васин 67 (1:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Васин, Смольников (Ерохин, 66), Шишкин, Кудряшов (Камболов, 81), Головин, Комбаров (Жирков, 73), Миранчук (Полоз, 60), Глушаков, Самедов, Смолов (Бухаров, 86)

Чили: Эррера, Хара, Фуензалида (Санчес, 55), Медель (Диас П., 63), Исла, Босежур, Эрнандес (Силва, 77), Видаль (Пинарес, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), Родригес, Варгас (Сагаль, 81)

Предупреждения:

Глушаков, 50 - Эрнандес, 34; Хара, 65

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

09 июня 19:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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