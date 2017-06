Роберто Манчини: Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от встречи с болельщиками.

- Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита» в «Ленинград-центре» завтра, - написал Манчини в Твиттере.

I can not wait to meet #Zenith supporters at the Leningrad Centre in St. Petersburg tomorrow... I'll see you at 19:00 pic.twitter.com/LwCThD8j7C