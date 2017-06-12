Роберто Манчини: Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от встречи с болельщиками.

- Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита» в «Ленинград-центре» завтра, - написал Манчини в Твиттере.

I can not wait to meet #Zenith supporters at the Leningrad Centre in St. Petersburg tomorrow... I'll see you at 19:00 pic.twitter.com/LwCThD8j7C — Roberto Mancini (@robymancio) 12 июня 2017 г.

Напомним, презентация Манчини в качестве главного тренера «Зенита» пройдет 13 июня. На мероприятии будут присутствовать СМИ и болельщики клуба.

Контракт с Манчини рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.