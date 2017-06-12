Агент Клишиной: Дарья будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло и в Лозанне

Агент российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Алексей Николаев рассказал, что спортсменка примет участие в соревнованиях на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в швейцарской Лозанне.

- Сейчас Даша будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, затем 17 июня на небольшом турнире в Словакии, а потом выступит 6 июля в Лозанне. А после этого если у нее и будут старты до чемпионата мира в Лондоне, то они будут очень локальными. Даша к чемпионату мира будет готовиться в Европе, - приводит слова Николаева «Р-Спорт».

Напомним, Клишина вошла в список российских легкоатлетов, чья индивидуальная заявка на выступление под нейтральным флагом была одобрена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.