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Агент Клишиной: Дарья будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло и в Лозанне

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Агент российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Алексей Николаев рассказал, что спортсменка примет участие в соревнованиях на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в швейцарской Лозанне.

- Сейчас Даша будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, затем 17 июня на небольшом турнире в Словакии, а потом выступит 6 июля в Лозанне. А после этого если у нее и будут старты до чемпионата мира в Лондоне, то они будут очень локальными. Даша к чемпионату мира будет готовиться в Европе, - приводит слова Николаева «Р-Спорт».

Напомним, Клишина вошла в список российских легкоатлетов, чья индивидуальная заявка на выступление под нейтральным флагом была одобрена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

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