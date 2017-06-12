Букмекеры считают, что «Голден Стэйт» завершит серию с «Кливлендом» в пятом матче

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Владимир Гомельский: Выиграть финальную серию у «Кливленда» шансов нет Обозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за 190 тысяч долларов Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, в которых он одержал победу на Олимпийских играх 1984 года, ушли с молотка за 190 тысяч долларов, сообщает «Лента.Ру».

Мозгов хотел бы, чтобы «Лос-Анджелес» выбрал на драфте НБА защитника Болла Российский центровой Тимофей Мозгов хотел бы, чтобы его клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте новичков НБА 19-летнего защитника Лонзо Болла.

Тайрон Лью: В матче с «Голден Стэйт» мы играли в свой баскетбол Главный тренер «Кливленда» Тайрон Лью поделился впечатлениями после матча финальной серии НБА против «Голден Стэйт». Напомним, что его команда победила со счетом 137:116.

Леброн Джеймс стал третьим в списке самых результативных игроков финальных серий НБА Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных игроков финальных серий НБА, сообщает RT.

Стив Керр: Мы должны побеждать «Кливленд» в пятом матче Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр поделился впечатлениями после матча против «Кливленда» в финальной серии НБА. Напомним, что его команда уступила со счетом 116:137.

Россия сыграла вничью с Чили, Франция уступила Швеции, а «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» и сократил отставание в финальной серии НБА В четвертом матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20).

Владимир Гомельский: Теодосич – гений, он подстроится под любые схемы Обозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.

Владимир Гомельский: Вызывает раздражение полная беспомощность тренера «Кливленда» Обозреватель «Советского спорта» высказался о финальной серии НБА между «Кливлендом» и «Голден Стэйт».

Три клуба НБА интересуются Теодосичем Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к защитнику ЦСКА Милошу Теодосичу.

Джерри Уэст: «Голден Стэйт»? Не видел ни разу похожей команды Бывший игрок НБА Джерри Уэст, занимающий в данный момент должность советника «Голден Стэйт Уоррирз», поделился мнением о своей команде.

Стивен Карри: Сон – это очень важно Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, что является важным в подготовке к матчам.

Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» нужна 16-я победа подряд Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победную серию команды в плей-офф.

Тристан Томпсон: «Кливленд» выиграет, если исправит ошибки Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсонс выразил уверенность, что его команда сможет навязать борьбу «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА.

Кайри Ирвинг: Я до сих в шоке от концовки третьего матча Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

Андре Игуодала: Удар Леброна в пах? Я его даже не заметил Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал фол Леброна Джеймса в третьем матче финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».

Леброн Джеймс: Вернись я в прошлое, все равно отдал бы передачу Корверу Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал концовку третьего матча финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

Клэй Томпсон: «Уорриорз» намерены завершить серию в Кливленде Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что его команда рассчитывает стать чемпионом НБА уже в четвертом матче.