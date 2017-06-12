Букмекеры считают, что «Голден Стэйт» завершит серию с «Кливлендом» в пятом матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу финальной серии плей-офф НБА, в которой «Голден Стэйт» примет «Кливленд».
Победа хозяев паркета в основное время оценивается коэффициентом 1,30, тогда как виктория гостей идет за 4,00.
Матч в Окленде начнется 13 июня в 04:00 мск.
Напомним, в серии до четырех побед «Голден Стэйт» ведет со счетом 3-1.
Матч
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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