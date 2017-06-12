Нападающий «Порту» Андре Силва заключил контракт с «Миланом»

Итальянский «Милан» объявил о подписании контракта с 21-летним нападающим «Порту» и сборной Португалии Андре Силвой. Об этом сообщается на официальной странице «Милана» в социальной сети Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за трансфер Силвы 36 миллионов евро. Еще одним претендентом на игрока назывался «Зенит». Сообщалось, что форвард рассматривался как одна из топовых покупок сине-бело-голубых в летнее трансферное окно.

21-летний воспитанник «Порту» выступал за основную команду португальского клуба с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Силва провел 32 матча в чемпионате Португалии и забил 16 голов.

Нападающий включен в заявку сборной Португалии для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.