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«Балтика» подписала защитника Черенчикова

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

«Балтика» заключила контракт с центральным защитником Иваном Черенчиковым, покинувшим «Амкар».

Соглашение с 32-летним футболистом заключено по схеме «1+1».

«Иван является рекордсменом пермского клуба - он непрерывно выступал за «Амкар» в течение 15-ти сезонов и провел в его составе около 300 матчей, в том числе - был капитаном команды. Также Черенчиков принимал участие в играх молодежной сборной России», - говорится на официальном сайте «Балтики».

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