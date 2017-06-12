«Балтика» подписала защитника Черенчикова
Источник: ФК «Балтика»Комментарии
«Балтика» заключила контракт с центральным защитником Иваном Черенчиковым, покинувшим «Амкар».
Соглашение с 32-летним футболистом заключено по схеме «1+1».
«Иван является рекордсменом пермского клуба - он непрерывно выступал за «Амкар» в течение 15-ти сезонов и провел в его составе около 300 матчей, в том числе - был капитаном команды. Также Черенчиков принимал участие в играх молодежной сборной России», - говорится на официальном сайте «Балтики».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически