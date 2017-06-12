Аркадий Дворкович: Надеюсь, что сборная России не подведет на Кубке конфедераций и выйдет из группы

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что на предстоящем Кубке конфедераций российские футболисты смогут выйти из группы.



- Прежде всего, должен быть праздник во всех четырех городах, думаю, все четыре арены готовы, посмотрим, какие будут нюансы. Все команды сильные, несмотря на то что сборная Германии привезла много резервистов. Немецкая команда в любом составе сильна. Надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы, - передает слова Дворковича ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.