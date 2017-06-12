«Краснодар» определился с соперниками по матчам на сборах

«Краснодар» определился с соперниками по контрольным матчам на летних сборах.

Всего команда проведет семь спаррингов - два в течение первого сбора и пять - в ходе второго.

На первом сборе, во время которого «горожане» будут работать на своей учебно-тренировочной базе «Четук», запланировано две игры. 21 июня соперником «Краснодара» станет новороссийский «Черноморец», а 24 июня завершат сбор черно-зеленые поединком с еще одним представителем зоны «Юг» ПФЛ - СКА из Ростова-на-Дону.

На сборе в Австрии, что пройдет с 28 июня по 9 июля, команда сыграет пять контрольных матчей. 2 июля оппонентом «Краснодара» станет румынский «Вииторул», 5 июля «быки» встретятся с датским «Копенгагеном», 6 июля - со словенским «Марибором», 8 июля - чешской «Славией», а подведет итог сбору 9 июля поединок с московским ЦСКА.