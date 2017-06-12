«Урал» подпишет экс-защитника «Оренбурга» Ойеволе

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с защитником Адесойе Ойеволе, в прошлом сезоне выступавшим за «Оренбург».

Имеющий российское гражданство Ойеволе ранее уже выступал за «Урал» с 2011 по 2014 год.

«Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор, - сказал Тарханов. - Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности - с ним будет подписан контракт».

Ойеволе в прошедшем сезоне сыграл за «Оренбург» 29 матчей в чемпионате и Кубке России, забив два мяча.

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