Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» подпишет экс-защитника «Оренбурга» Ойеволе

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с защитником Адесойе Ойеволе, в прошлом сезоне выступавшим за «Оренбург».

Имеющий российское гражданство Ойеволе ранее уже выступал за «Урал» с 2011 по 2014 год.

«Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор, - сказал Тарханов. - Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности - с ним будет подписан контракт».

Ойеволе в прошедшем сезоне сыграл за «Оренбург» 29 матчей в чемпионате и Кубке России, забив два мяча.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛЮсупов и Молло перейдут в «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Краснодар» определился с соперниками по матчам на сборах«Краснодар» определился с соперниками по контрольным матчам на летних сборах.«Балтика» подписала защитника Черенчикова«Балтика» заключила контракт с центральным защитником Иваном Черенчиковым, покинувшим «Амкар».«Балтика» заключила контракты со Свежовым и ДжалиловымКалининградская «Балтика» заключила контракты с полузащитникаами Виктором Свежовым и Алишером Джалиловым.Жулиано: Очень рад тому, как играю и развиваюсь в «Зените»Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано подвел итоги своего первого сезона в российском клубе.Олег Кононов: Очень важно, если не главное, кто тебя окружаетНовый главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в своем инстаграме поделился мнением о том, без чего в футболе невозможен серьезный успех.Бенальо подпишет контракт с «Монако»33-летний швейцарский голкипер Диего Бенальо пополнит состав «Монако».Фелиппе Коутиньо: У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем», о переходе в «Барселону» говорить сложноПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стал обсуждать вопрос своего возможного перехода в «Барселону».«Эвертон» собирается пригласить экс-игрока «Барселоны»Руководство «Эвертона» ведет переговоры о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Об этом сообщает ESPN FC.«Тосно» претендует на игрока сборной БелоруссииКак сообщает «Прессбол», ряды «Тосно» этим летом может пополнить защитник брестского «Динамо» Максим Витус.Голкипер Евгений Конюхов продлил контракт с «Крыльями Советов»Вратарь Евгений Конюхов продолжит защищать цвета самарских «Крыльев Советов» в ФНЛ.Янузай может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай может перебраться в чемпионат Испании.«Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», сегодня, 12 июня игроки столичной команды вышли из отпуска.Вальбуэна вылетел в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»Бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна будет играть за турецкий «Фенербахче».Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.Василий Уткин: У «Ростова» всегда есть запасной шаг – Сергей Балахнин, которого можно пригласить в восьмой разОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о будущем «Ростова» после ухода российского специалиста Курбана Бердыева, который вернулся в казанский «Рубин».Мисс ФНЛ: Не чувствую себя знаменитой, на улицах пока не узнаютУроженка Ярославля Карина Сулейманова, ставшая победителем конкурса красоты «Мисс «Шинник» и «Мисс ФНЛ», дала интервью «Ленте».Сергей Паршивлюк: Знаю, что Кучук был во мне очень заинтересован. Это являлось немаловажным факторомНовичок «Ростова» Сергей Паршивлюк рассказал, как состоялся его трансфер в донскую команду, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.«Бавария» может заплатить за Толиссо 35 миллионов евроПереговоры о переходе в «Баварию» центрального полузащитника «Лиона» и сборной Франции Корентена Толиссо продолжаются, сообщает Kicker.«Зенит» сыграет в Австрии три контрольных матчаСтали известны подробности первого сбора «Зенита» под руководством Роберто Манчини, назначенного на пост главного тренера команды 1 июня.
Баскетбол
Букмекеры считают, что «Голден Стэйт» завершит серию с «Кливлендом» в пятом матче
Футбол
Александр Бубнов: По матчу с Чили есть претензии к Комбарову с Миранчуком
Футбол
Христо Стоичков: Кубок конфедераций нужен, чтобы посмотреть, есть ли недостатки в игре
Хоккей
Борис Майоров: Малкин очень неуступчив в борьбе
все новости
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Адессойе Ойеволе
Адессойе Ойеволевсе новости
Александр Тарханов
Александр Тархановвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы