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Андраник Керопян: Цель «Арарата» на ближайший год – попадание в ФНЛ

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Вице-президент нового московского клуба «Арарат» Андраник Керопян рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

- Перед нами стоит задача привлечения болельщиков путем хорошей игры. Во главе угла стоит спортивный результат, и наша цель на ближайший год – попадание в ФНЛ.

Насколько «Арарат» долгосрочный проект в смысле планов развития? Глобальные цели есть, так что «Арарат», вопреки домыслу многих - долгосрочный проект. Есть конкретные сегодняшние цели, по достижении которых мы будем идти к новым более высоким задачам, - передает слова Керопяна портал euro-football.ru.

Напомним, ранее игроками «Арарата» стали бывший нападающий «Урала» и сборной России Роман Павлюченко и бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Марат Измайлов. Сергей Булатов стал главным тренером московского клуба.

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