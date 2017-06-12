Александр Бубнов: Денисов мог бы принести пользу сборной

Бранислав Иванович: Жаль, что не выиграли у Уэльса, но возможности для побед еще будут

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович, исполняющий в национальной команды обязанности капитана, поделился впечатлениями от матча со сборной Уэльса в рамках квалификации ЧМ-2018 (1:1).