Александр Бубнов: Денисов мог бы принести пользу сборной
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов мог бы усилить сборную России перед чемпионатом мира-2018.
«Денисов - в неплохом состоянии в «Локомотиве», это один из сильнейших опорников. В этом составе он мог бы принести пользу. Здесь все-таки играет роль фактор личных отношений с Черчесовым. У нас самая проблемная линия - линия обороны. Ротировать кандидатов можно в средней линии», - сказал Бубнов.
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