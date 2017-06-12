Джанлуиджи Буффон: С вероятностью 99,9% завершу карьеру после чемпионата мира в России

Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Я проведу еще один интенсивный и насыщенный сезон, полный важных матчей. А после этого придет время попрощаться со всеми и сказать, что с меня достаточно.

Завершу ли я карьеру после чемпионата мира по футболу в России? Да, это произойдет с вероятностью 99,9%. Почему не 100? У меня есть договор с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли - если клуб выиграет Лигу чемпионов, я проведу еще один сезон, чтобы попытаться выиграть в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира, - цитирует Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.