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Олег Венглинский: Осечка в матче с Мальтой занозой сидела у Андрея Шевченко

Комментарии

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал выездную победу украинской команды над финнами (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Напомним, перед этой встречей Украина неожиданно уступила в товарищеской игре Мальте (0:1).

- Перед матчем вы говорили, что Украина должна победить. На чем основывался ваш оптимизм?
- Зная немного отечественных футболистов, команду в целом, менталитет, характер… В общем, было чувство, что ребята во что бы то ни стало захотят реабилитироваться после глупого поражения от Мальты, - цитирует Венглинского «Команда номер один». -  Хоть та игра ничего и не решала, была плановая подготовка к отборочному поединку… Наверняка осечка занозой сидела и у Андрея Шевченко. За свою футбольную карьеру я тоже не раз оказывался в подобных ситуациях, поэтому могу сказать, что задел победы над Финляндией был создан как раз после игры с мальтийцами. Большинству футболистов нашей команды опыта не занимать. Ребята прошли горнило чемпионата Европы, выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Есть, конечно, и в сборной Финляндии представители топовых европейских первенств, но они там не на ведущих ролях. Индивидуальный класс исполнителей заметно выше у украинцев, и это и стало основополагающим фактором в конечном успехе команды Шевченко.

Матч

Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)

Голы

Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).

Состав

Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)

Предупреждения:

Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57

Судья:

Алон Йефет (Израиль)

Место и дата

11 июня 19:00, , Текстовая трансляция

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