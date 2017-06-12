Олег Венглинский: Осечка в матче с Мальтой занозой сидела у Андрея Шевченко
Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал выездную победу украинской команды над финнами (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Напомним, перед этой встречей Украина неожиданно уступила в товарищеской игре Мальте (0:1).
- Перед матчем вы говорили, что
Украина должна победить. На чем основывался ваш оптимизм?
- Зная немного отечественных футболистов, команду в целом, менталитет, характер… В общем, было чувство, что ребята во что бы то ни стало захотят реабилитироваться после глупого поражения от Мальты, - цитирует Венглинского «Команда номер один». - Хоть та игра ничего и не решала, была плановая подготовка к отборочному поединку… Наверняка осечка занозой сидела и у Андрея Шевченко. За свою футбольную карьеру я тоже не раз оказывался в подобных ситуациях, поэтому могу сказать, что задел победы над Финляндией был создан как раз после игры с мальтийцами. Большинству футболистов нашей команды опыта не занимать. Ребята прошли горнило чемпионата Европы, выступали в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Есть, конечно, и в сборной Финляндии представители топовых европейских первенств, но они там не на ведущих ролях. Индивидуальный класс исполнителей заметно выше у украинцев, и это и стало основополагающим фактором в конечном успехе команды Шевченко.
Матч
Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)
Голы
Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).
Состав
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)
Предупреждения:
Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция