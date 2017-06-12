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«Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего форварда «Лиона»

Источник:  Le ParisienКомментарии

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего ивуарийского форварда французского «Лиона» Максвелла Корне. Об этом информирует издание Le Parisien.

Как сообщает французское издание, руководство «Спартака»» готово заплатить за нападающего «Лиона»10 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Корне в 8,5 миллионов евро. 

Добавим, что форвард выступает за основную команду «Лиона» с 2015 года, за это время сыграв 94 матча и записав на свой счет 22 гола. В завершившемся чемпионате Франции нападающий провел 33 встречи в составе «Лиона» и отличился шестью забитыми мячами.

Несмотря на то, что Корне выступал за молодежные сборные Франции, форвард принял решение защищать цвета команды Кот-д’Ивуара, в составе которой уже провел две встречи в 2017 году.

Действующий контракт Корне с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

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