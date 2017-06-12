Андрей Пятов: Мы ждали от финнов не такой схемы игры
Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал выездную победу над командой Финляндии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
- Андрей,
это твой первый выход на поле в составе национальной команды с капитанской
повязкой. Чувствовал особую ответственность?
- Не сказал бы. Вратарю в каждой игре нужно подсказывать партнерам на повышенных тонах. Мне просто было приятно вывести свою сборную в качестве капитана, и я старался передавать ребятам свою уверенность, - цитирует Пятова «Команда 1».
- Повязку
тебе вручил Андрей Шевченко?
- Нет. Капитан у нас - Руслан Ротань, а вице-капитаны - Саша Кучер и я. Так как никого из них в составе не было, то эта роль досталась мне.
- Получается,
ты - фартовый капитан.
- Это стечение обстоятельств, но я готов быть капитаном хотя бы для того, чтобы сборная Украины добивалась положительного результата.
- Финляндия
не входит в число европейских топ-команд, но, судя по развитию событий,
поединок получился сложным…
- Безусловно. Мы ждали от финнов не такой схемы игры, но в первом тайме они действовали в другом тактическом ключе, поэтому до перерыва пришлось перестраиваться. Плюс в какой-то степени поначалу присутствовало волнение после неудачного матча с Мальтой…
Матч
Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)
Голы
Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).
Состав
Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)
Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)
Предупреждения:
Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57
Судья:
Алон Йефет (Израиль)
Место и дата
11 июня 19:00, , Текстовая трансляция