Андрей Пятов: Мы ждали от финнов не такой схемы игры

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал выездную победу над командой Финляндии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Андрей, это твой первый выход на поле в составе национальной команды с капитанской повязкой. Чувствовал особую ответственность?

- Не сказал бы. Вратарю в каждой игре нужно подсказывать партнерам на повышенных тонах. Мне просто было приятно вывести свою сборную в качестве капитана, и я старался передавать ребятам свою уверенность, - цитирует Пятова «Команда 1».

- Повязку тебе вручил Андрей Шевченко?

- Нет. Капитан у нас - Руслан Ротань, а вице-капитаны - Саша Кучер и я. Так как никого из них в составе не было, то эта роль досталась мне.

- Получается, ты - фартовый капитан.

- Это стечение обстоятельств, но я готов быть капитаном хотя бы для того, чтобы сборная Украины добивалась положительного результата.

- Финляндия не входит в число европейских топ-команд, но, судя по развитию событий, поединок получился сложным…

- Безусловно. Мы ждали от финнов не такой схемы игры, но в первом тайме они действовали в другом тактическом ключе, поэтому до перерыва пришлось перестраиваться. Плюс в какой-то степени поначалу присутствовало волнение после неудачного матча с Мальтой…