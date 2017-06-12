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Андрей Пятов: Мы ждали от финнов не такой схемы игры

Комментарии

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал выездную победу над командой Финляндии (2:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Андрей, это твой первый выход на поле в составе национальной команды с капитанской повязкой. Чувствовал особую ответственность?
- Не сказал бы. Вратарю в каждой игре нужно подсказывать партнерам на повышенных тонах. Мне просто было приятно вывести свою сборную в качестве капитана, и я старался передавать ребятам свою уверенность, - цитирует Пятова «Команда 1».

- Повязку тебе вручил Андрей Шевченко?
- Нет. Капитан у нас - Руслан Ротань, а вице-капитаны - Саша Кучер и я. Так как никого из них в составе не было, то эта роль досталась мне.

- Получается, ты - фартовый капитан.
- Это стечение обстоятельств, но я готов быть капитаном хотя бы для того, чтобы сборная Украины добивалась положительного результата.

- Финляндия не входит в число европейских топ-команд, но, судя по развитию событий, поединок получился сложным…
- Безусловно. Мы ждали от финнов не такой схемы игры, но в первом тайме они действовали в другом тактическом ключе, поэтому до перерыва пришлось перестраиваться. Плюс в какой-то степени поначалу присутствовало волнение после неудачного матча с Мальтой…

Матч

Финляндия - Украина - 1:2 (0:0)

Голы

Коноплянка 51 (0:1). Похьянпало 71 (1:1). Беседин 75 (1:2).

Состав

Финляндия: Градечки, Аркивуо, Райтала, Мойсандер Н., Уронен (Маркканен, 83), Лам, Ояла, Лод (Йенсен, 68), Яхуби, Хямяляйнен, Пукки (Похьянпало, 67)

Украина: Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бутко, Ордец, Коноплянка (Соболь, 86), Ярмоленко, Малиновский, Коваленко (Шепелев, 76), Степаненко, Селезнёв (Беседин, 64)

Предупреждения:

Яхуби, 74; Лам, 79 - Ракицкий, 39; Коноплянка, 54; Коваленко, 57

Судья:

Алон Йефет (Израиль)

Место и дата

11 июня 19:00, , Текстовая трансляция

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