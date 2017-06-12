Российская синхронистка предстала перед судом в Дубае

Представлявшая сборную РФ на соревнованиях мира и Европы по синхронному плаванию россиянка предстала перед судом в Дубае в понедельник из-за того, что управляемый ею дрон упал на полицейскую машину и повредил боковое зеркало.

В настоящее время 23-летняя россиянка работает тренером по синхронному плаванию в Москве, ее имя и фамилия не сообщаются.

«Россиянка присутствовала на слушании в понедельник, следующее заседание состоится на следующей неделе. Обвинение ей пока не предъявлено», - сообщили РИА «Новости» в генконсульстве РФ в Дубае.

Там также отметили, что в протоколе полиции говорится о порче россиянкой «государственного имущества».

По информации Gulf News, инцидент произошел 19 мая. Россиянка приехала в Дубай на три дня. Девушка запускала дрон у международного финансового центра (Dubai International Financial Centre). У дрона села батарейка, и девушка потеряла над ним контроль, в итоге он случайно упал на машину полиции Дубая.