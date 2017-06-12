Российская синхронистка предстала перед судом в Дубае
Представлявшая сборную РФ на соревнованиях мира и Европы по синхронному
плаванию россиянка предстала перед судом в Дубае в понедельник из-за того, что
управляемый ею дрон упал на полицейскую машину и повредил боковое зеркало.
В настоящее время 23-летняя россиянка работает тренером по синхронному
плаванию в Москве, ее имя и фамилия не сообщаются.
«Россиянка присутствовала на слушании в понедельник, следующее заседание
состоится на следующей неделе. Обвинение ей пока не предъявлено», - сообщили
РИА «Новости» в генконсульстве РФ в Дубае.
Там также отметили, что в протоколе полиции говорится о порче россиянкой
«государственного имущества».
По информации Gulf News, инцидент произошел 19 мая. Россиянка приехала в
Дубай на три дня. Девушка запускала дрон у международного финансового центра
(Dubai International Financial Centre). У дрона села батарейка, и девушка
потеряла над ним контроль, в итоге он случайно упал на машину полиции Дубая.