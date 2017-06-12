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Александр Бубнов: Дружить с Дасаевым это что, обязанность?

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывания бывшего вратаря сборной СССР и «Спартака» Рината Дасаева, заявившего, что не поддерживал дружеских отношений с Бубновым.

«Дасаев? Каждый выбирает себе друзей. Дружить с Дасаевым это что, обязанность? Я не дружил с Дасаевым и что? У меня в команде со всеми были профессиональные отношения», - сказал Бубнов.

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