Александр Бубнов: Дружить с Дасаевым это что, обязанность?
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывания бывшего вратаря сборной СССР и «Спартака» Рината Дасаева, заявившего, что не поддерживал дружеских отношений с Бубновым.
«Дасаев? Каждый выбирает себе друзей. Дружить с Дасаевым это что, обязанность? Я не дружил с Дасаевым и что? У меня в команде со всеми были профессиональные отношения», - сказал Бубнов.
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