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Олег Иванов: От работы с Кононовым позитивные впечатления

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов признался, что у него позитивные впечатления от работы с новым главным тренером грозненского клуба Олегом Кононовым.

«Впечатление позитивные (от работы с Кононовым), тренер объяснил нам свое видение, мы послушали, что он хочет. Будем стараться поднять на новый уровень игру и, надеюсь, что вместе с новой игрой болельщик будет ходить как можно интенсивнее на стадион», - приводит официальный сайт «Ахмата» слова Иванова.

По окончании сезона в мае Кононов сменил Рашида Рахимова на посту главного тренера чеченской команды, заключив трехлетний контракт. В настоящее время футболисты «Ахмата» под руководством Кононова работают на первом тренировочном сборе в Австрии, который продлится до 20 июня.

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