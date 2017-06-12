Олег Иванов: От работы с Кононовым позитивные впечатления
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Полузащитник «Ахмата» Олег
Иванов признался, что у него позитивные впечатления от работы с новым главным
тренером грозненского клуба Олегом Кононовым.
«Впечатление позитивные (от
работы с Кононовым), тренер объяснил нам свое видение, мы послушали, что он
хочет. Будем стараться поднять на новый уровень игру и, надеюсь, что вместе с
новой игрой болельщик будет ходить как можно интенсивнее на стадион», -
приводит официальный сайт «Ахмата» слова Иванова.
По окончании сезона в мае
Кононов сменил Рашида Рахимова на посту главного тренера чеченской команды,
заключив трехлетний контракт. В настоящее время футболисты «Ахмата» под
руководством Кононова работают на первом тренировочном сборе в Австрии, который
продлится до 20 июня.
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