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Eventica Sport приглашает на лайнер FootBoat

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 21 по 24 июня 2017 года в Москве во время Кубка Конфедераций FIFA 2017 состоится уникальный круиз роскошного двухпалубного лайнера FootBoat, который на четыре дня станет гостеприимным домом для любителей футбола со всего мира.

Организованный компанией Eventica Sport, проект FootBoat подарит поклонникам футбола уникальную возможность испытать неповторимые эмоции и ощутить радость от любимой игры вместе со звездами спорта и шоу-бизнеса.

FootBoat станет гостеприимной площадкой для общения и просмотров матчей Кубка Конфедераций в компании известных комментаторов, гости лайнера смогут почувствовать атмосферу стран-участниц Кубка Конфедераций в ходе эксклюзивных дегустаций гастрономических сетов и аутентичных напитков, дополненную национальной музыкой, танцами и яркими вечеринками.

В рамках специальной медиапрограммы на FootBoat пройдут пресс-конференции, встречи, автограф-сессии. Представители СМИ получат эксклюзивную возможность общения с ключевыми ньюсмейкерами в сфере спорта и шоу-бизнеса.

Аккредитация на событие открыта до 12:00 20 июня 2017 года.

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