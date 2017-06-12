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Куличкова уступила Викмайер на старте квалификации турнира в Ноттингеме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елизавета Куличкова проиграла бельгийке Янине Викмайер в первом круге квалификации турнира в Ноттингеме.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 8 минут, - 4:6, 4:6.

Куличкова 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк. У Викмайер 5 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

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