Куличкова уступила Викмайер на старте квалификации турнира в Ноттингеме
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елизавета Куличкова проиграла бельгийке Янине Викмайер в первом круге квалификации турнира в Ноттингеме.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 8 минут, - 4:6, 4:6.
Куличкова 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк. У Викмайер 5 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
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