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Помощник Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити» может войти в тренерский штаб «Зенита»

Источник:  Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Тренер Анджело Грегуччи в ближайшее время может войти в тренерский штаб «Зенита», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

По информации портала, 13 июня Грегуччи проведет переговоры с руководством петербуржцев.

Напомним, 53-летний специалист работал вместе с Манчини в «Фиорентине», «Интере» и «Манчестер Сити». В 2015 году Грегуччи был главным тренером клуба третьего дивизиона «Алессандрия», с которым дошел до полуфинала Кубка Италии.

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