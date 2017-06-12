Помощник Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити» может войти в тренерский штаб «Зенита»
Тренер Анджело Грегуччи в ближайшее время может войти в тренерский штаб «Зенита», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации портала, 13 июня Грегуччи проведет переговоры с руководством петербуржцев.
Напомним, 53-летний специалист работал вместе с Манчини в «Фиорентине», «Интере» и «Манчестер Сити». В 2015 году Грегуччи был главным тренером клуба третьего дивизиона «Алессандрия», с которым дошел до полуфинала Кубка Италии.
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