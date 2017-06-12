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Владимир Абрамов: Чемпионат мира по футболу - один из толчков к сближению Южной Кореи и КНДР

Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный спортивный агент Владимир Абрамов поделился мнением о возможности проведения Южной Кореей и КНДР совместного чемпионата мира по футболу.

- Хотелось бы, чтобы объединение стран и без чемпионата мира двигалось быстрее, потому что они близкие люди. Да, весь мир ищет возможности примирения и объединения Южной Кореи и КНДР. Чемпионат мира по футболу - это один из толчков к пониманию и сближению.

На сегодняшнем этапе взаимоотношений союз между Южной и Северной Кореей, конечно, невозможен. Хотя было бы замечательно, если бы они провели совместный чемпионат мира по футболу, - сказал Абрамов в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание провести чемпионат мира по футболу совместно с КНДР.

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