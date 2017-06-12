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Раньери возглавит «Нант»

Источник:  The SunКомментарии

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери станет главным тренером французского «Нанта», сообщает Sun.

По данным издания, ранее 65-летний итальянец вылетел в Париж, чтобы в воскресенье провести переговоры с руководством французской команды. В ходе встречи Раньери заключил сделку с президентом «Нанта» Вальдемаром Кита. Следующая стадия переговоров была проведена в понедельник. Ожидается, что официально о назначении Раньери в «Нанте» объявят в ближайшее время, как только будут улажены последние формальности.

Напомним, что пост главного тренера «Нанта» стал вакантным по окончании минувшего сезона, после того как его покинул Сержиу Консейсау ради работы в португальском «Порту». Футболисты «Нанта» в чемпионате Франции-2016/17 финишировали на седьмой позиции.

Последним местом работы Раньери был английский «Лестер», который он возглавил в июле 2015 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. Тем не менее, 23 февраля этого года специалист, признанный лучшим тренером года по версии ФИФА, был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами: после 25 туров чемпионата Англии «лисы» с 21 очком занимали 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.
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