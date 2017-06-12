Раньери возглавит «Нант»
Известный итальянский специалист
Клаудио Раньери станет главным тренером французского «Нанта», сообщает Sun.
По данным издания, ранее
65-летний итальянец вылетел в Париж, чтобы в воскресенье провести переговоры с
руководством французской команды. В ходе встречи Раньери заключил сделку с
президентом «Нанта» Вальдемаром Кита. Следующая стадия переговоров была
проведена в понедельник. Ожидается, что официально о назначении Раньери в «Нанте»
объявят в ближайшее время, как только будут улажены последние формальности.
Напомним, что пост главного
тренера «Нанта» стал вакантным по окончании минувшего сезона, после того как
его покинул Сержиу Консейсау ради работы в португальском «Порту». Футболисты «Нанта»
в чемпионате Франции-2016/17 финишировали на седьмой позиции.