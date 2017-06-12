Александр Бубнов: Нобоа сможет заменить Данни в «Зените»
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал расставание «Зенита» с полузащитником Мигелем Данни и переход в стан питерцев из «Ростова» хавбека Кристиана Нобоа.
«Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров. Нобоа? Это неплохое приобретение для «Зенита». Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни», - сказал Бубнов.
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