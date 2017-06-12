Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Фомин: Нашей сборной нужно было обновлять состав еще раньше

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Прославленный советский и российский волейболист Дмитрий Фомин считает, что мужская сборная России затянула со сменой поколений, поэтому ее результаты в Мировой лиге-2017 неудивительны.

«Посмотрим, что получится у нашей команды. Потенциал у них есть, и в какой-то степени неудачный опыт полезен. Их побили – придет понимание, что нужно больше работать. Смотрите, все сборные в Мировой лиге играют не основными составами с большим количеством молодых игроков, а обыгрывают-то нас. Плохо, что не удалось провести смену поколений в прошлом цикле. Молодежь нужно было тогда еще потихоньку подтягивать, а сейчас, когда тебя все время бьют, тяжело психологически, а учиться не у кого», - приводит «Р-Спорт» слова Фомина.

Волейболисты сборной России проиграли четыре из шести матча Мировой лиги-2017. В воскресенье команда Сергея Шляпникова обыграла итальянцев со счетом 3-2, но по итогам двух туров пока не попадает в «Финал шести» турнира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Десятый триумф Надаля, Капелло отправился в Китай, трудная победа Украины. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Россия обыграла Италию в матче Мировой лигиМатч Мировой лиги по волейболу между сборными Италии и России завершился победой россиян. Итоговый счет матча по партиям – 3:2 в пользу сборной России.Антонов помог. Сборная Италии выпустила дублеров и проиграла РоссииАнтонов помог. Сборная Италии выпустила дублеров и проиграла России«Советский спорт» – о второй победе сборной России в Мировой лиге, которую команда Сергея Шляпникова одержала над итальянцами.Хуже и хуже. Сборная России проиграла американским резервистамХуже и хуже. Сборная России проиграла американским резервистам«Советский спорт» – о четвертом поражении сборной России в Мировой лиге, которое наша команда потерпела от американцев.Сборная России проиграла команде США в Мировой лигеВолейболисты сборной России уступили команде США в своем втором матче группового этапа Мировой лиги, который проходит во французском городе По.Мужская сборная России уступила Франции в Мировой лигеМужская сборная России на выезде уступила команде Франции в матче Мировой лиги.Что с Ковалевым, что без него. Сборная России опять уступила французамЧто с Ковалевым, что без него. Сборная России опять уступила французам«Советский спорт» – о поражении сборной России от команды Франции на старте второго этапа Мировой лиги.Антипкин заменил Панкова в составе сборной России на второй этап Мировой лигиСтал известен состав сборной России на ближайшие три матча Мировой лиги, которые пройдут во французском городе По.Букмекеры не верят в сборную России в матче с ФранциейБукмекерские конторы выставили котировки на встречу мужских сборных Франции и России в рамках Мировой лиги.Должны побеждать США. С кем сыграет сборная России на втором этапе Мировой лигиДолжны побеждать США. С кем сыграет сборная России на втором этапе Мировой лиги«Советский спорт» – о втором этапе Мировой лиги, в рамках которого сборной России предстоит сыграть с командами Франции, США и Италии.Олег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале ЕвроОлег Молибога: Обе наши сборные должны быть в финале ЕвроЗаслуженный тренер России поделился мнением о выступлении мужской и женской сборной России на прошлой неделе.Ильяс Куркаев: В матче с Болгарией не выдержали психологическиБлокирующий сборной России Ильяс Куркаев прокомментировал поражение от сборной Болагрии в матче Мировой лиги.Пламен Константинов: Сборная России обладает огромным потенциаломГлавный тренер мужской сборной Болгарии поделился впечатлениями от победы над сборной России (3:2) на этапе Мировой лиги в Казани.Сергей Шляпников: Команда молодая, рано поверили в победуГлавный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение от команды Болгарии (2:3) на этапе Мировой лиги в Казани.Россия уступила Болгарии в матче Мировой лигиМатч Мировой между мужскими сборными России и Болгарии завершился победой болгарских волейболистов. Счет матча по партиями - 3:2 в пользу сборной Болгарии.Егор Клюка: Французы не показали ничего особенногоДоигровщик сборной России Егор Клюка после поражения от команды Франции в матче Мировой лиги высказал мнение, что соперник не показал ничего выдающегося.Сергей Шляпников: В матче с французами не хватало КовалеваГлавный тренер сборной России Сергей Шляпников считает, что травма основного связующего Дмитрия Ковалева помешала волейболистам сборной России лучше провести матч Мировой лиги с французами.Характер ценнее победы. Почему россиян стоит похвалить за матч с ФранциейХарактер ценнее победы. Почему россиян стоит похвалить за матч с Францией«Советский спорт» – о поражении сборной России от команды Франции во втором туре Мировой лиги.Российские волейболисты проиграли французамВолейболисты сборной России проиграли в матче Мировой лиги команде Франции.Последний «сухарь»? Сборная России под ноль обыграла АргентинуПоследний «сухарь»? Сборная России под ноль обыграла АргентинуРоссияне в пятницу в Казани победили аргентинцев со счетом 3-0 (25:17, 25:18, 25:19).
Футбол
Александр Бубнов: Денисов мог бы принести пользу сборной
Футбол
Андраник Керопян: Цель «Арарата» на ближайший год – попадание в ФНЛ
Футбол
Аркадий Дворкович: Надеюсь, что сборная России не подведет на Кубке конфедераций и выйдет из группы
Футбол
«Балтика» подписала защитника Черенчикова
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Шляпников
Сергей Шляпниковвсе новости