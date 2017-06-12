Дмитрий Фомин: Нашей сборной нужно было обновлять состав еще раньше
Прославленный советский и
российский волейболист Дмитрий Фомин считает, что мужская сборная России затянула
со сменой поколений, поэтому ее результаты в Мировой лиге-2017 неудивительны.
«Посмотрим, что получится у нашей команды.
Потенциал у них есть, и в какой-то степени неудачный опыт полезен. Их побили –
придет понимание, что нужно больше работать. Смотрите, все сборные в Мировой
лиге играют не основными составами с большим количеством молодых игроков, а
обыгрывают-то нас. Плохо, что не удалось провести смену поколений в прошлом
цикле. Молодежь нужно было тогда еще потихоньку подтягивать, а сейчас, когда
тебя все время бьют, тяжело психологически, а учиться не у кого», -
приводит «Р-Спорт» слова Фомина.
Волейболисты сборной России
проиграли четыре из шести матча Мировой лиги-2017. В воскресенье команда Сергея
Шляпникова обыграла итальянцев со счетом 3-2, но по итогам двух туров пока не
попадает в «Финал шести» турнира.