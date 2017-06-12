Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антуан Гризманн близок к продлению контракта с «Атлетико»

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время продлит контракт с  испанским клубом. Об этом информирует испанская Marca.

Как сообщает издание, новый контракт будет рассчитан до конца сезона 2021/22. Предыдущее соглашение нападающего с клубом заканчивалось 30 июня 2021.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны английского «Манчестер Юнайтед». Гризманн изъявил желание покинуть летом «Атлетико», однако позже 26-летний футболист изменил свое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА.

Напомним, что в прошедшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» ШвецаРоссийский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец в настоящее время находится на просмотре в «Ахмате», сообщает официальный твиттер грозненцев.Серхио Рамос: Наша дружба с Пике становится крепче с каждым годомЗащитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос рассказал об отношениях с игроком «Барселоны» Жераром Пике.Фелиппе Коутиньо: У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем», о переходе в «Барселону» говорить сложноПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стал обсуждать вопрос своего возможного перехода в «Барселону».«Эвертон» собирается пригласить экс-игрока «Барселоны»Руководство «Эвертона» ведет переговоры о трансфере нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса. Об этом сообщает ESPN FC.Янузай может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Аднан Янузай может перебраться в чемпионат Испании.«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меняЗащитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.«Милан» выиграл борьбу за Андре Силву у «Зенита»Форвард «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Барселона» может предложить 100 миллионов евро за Верратти«Барселона» может приобрести центрального полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти за 100 миллионов евро.Денис Попов: Если сравнивать Месси и Роналду, то я на стороне РоналдуБывший нападающий ЦСКА Денис Попов сравнил мадридский «Реал» и «Барселону», а также Криштиану Роналду и Лионеля Месси.«Боруссия» потребует 90 миллионов евро у «Барселоны» за Дембеле«Барселона» сохраняет интерес в подписании форварда «Боруссии» (Дортмунд) Усмана Дембеле. В каталонском клубе рассчитывают на то, что 20-летний француз в ближайшей перспективе станет игроком команды, сообщает El Mundo Deportivo.Евгений Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за СлуцкимПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого в «Халл Сити».За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф в 135 тысяч и 15 лет тюрьмыНошение футболки «Барселоны» попало под запрет в Саудовской Аравии после того, как страна разорвала дипломатические отношения с Катаром.«Реал» сделает Зидана одним из самых высокооплачиваемых тренеров ЕвропыРуководство мадридского «Реала» довольно выступлением команды под руководством французского специалиста Зинедина Зидана.Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората принял решение покинуть столичный клуб этим летом.«Реал» готов продать Морату за 100 млн евроРуководство мадридского «Реала» готовится к отъезду форварда сборной Испании Альваро Мораты.Месси будет получать в «Барселоне» 5 млн рублей в деньКак сообщает Corriere dello Sport, форвард сборной Аргентины Лионель Месси близок к продлению контракта с «Барселоной».Отчим Родригеса: Советую Хамесу покинуть «Реал»Хуан Карлос Рестрепо, отчим полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, выразил мнение, что игрок должен сменить клубную прописку.Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов китайского клуба.Мората подписался на игроков «МЮ» в InstagramФорвард «Манчестер Юнайтед» Альваро Мората подписался на футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bible.
Футбол
Раньери возглавит «Нант»
Футбол
Александр Бубнов: Дружить с Дасаевым это что, обязанность?
Синхронное плавание
Российская синхронистка предстала перед судом в Дубае
Футбол
«Спартак» заинтересован в приобретении 20-летнего форварда «Лиона»
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Антуан Гризманн
Антуан Гризманнвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости