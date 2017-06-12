Антуан Гризманн близок к продлению контракта с «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время продлит контракт с испанским клубом. Об этом информирует испанская Marca.

Как сообщает издание, новый контракт будет рассчитан до конца сезона 2021/22. Предыдущее соглашение нападающего с клубом заканчивалось 30 июня 2021.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны английского «Манчестер Юнайтед». Гризманн изъявил желание покинуть летом «Атлетико», однако позже 26-летний футболист изменил свое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА.

Напомним, что в прошедшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.