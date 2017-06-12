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Хоккей  Нэшвилл0 : 2Питтсбург
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Алексей Житник: Этот розыгрыш Кубка Стэнли самым интересным и непредсказуемым в XXI веке

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион-1992 Алексей Житник подвел итоги завершившегося сезона НХЛ.

Напомним, минувшей ночью «Питтсбург», обыграв в финальной серии Кубка Стэнли «Нэшвилл» со счетом 2:0, завоевал главный трофей лиги.

- Еще на старте плей-офф вы называли «Питтсбург» фаворитом, а на старте финала прогнозировали успех  «Пингвинов» - 4-2. Никаких сюрпризов?
- Наоборот, назову этот розыгрыш Кубка Стэнли самым интересным и непредсказуемым в XXI веке. Провал «Далласа» с непопаданием в плей-офф, вылет «Чикаго» в первом же раунде, выход в финал «Нэшвилла» с 16-й позиции, овертайм «Оттавы» в седьмом матче полуфинала с «Питтсбургом» - яркие события можно перечислять очень долго.

- «Нэшвиллу» в финале не хватило опыта?
- «Хищникам» не хватило нескольких факторов. Во-первых, у них не нашлось человека, снайпера, который в решающий момент мог бы нажать кнопку и решить исход матча. Во-вторых, многое определил сдвоенный центр «Питтсбурга» Кросби - Малкин, у соперника таких людей на ключевой позиции не нашлось. Ну и наконец в «Нэшвилле» вся нагрузка легла на вратаря Ринне, тогда как «Пингвины» ее равномерно распределили на двух голкиперов - Мюррея и Флери. Они и подтаскивали в решающих матчах на всем протяжении плей-офф.  

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