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«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» Швеца

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Российский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец в настоящее время находится на просмотре в «Ахмате», сообщает официальный твиттер грозненцев.

Команда Олега Кононова готовится  к новому сезону в Австрии.

В минувшем сезоне 24-летний Швец выступал за молодежную команду «Вильярреала». Его контракт с испанским клубом истекает 30 июня 2017 года.

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