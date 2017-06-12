«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» Швеца
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Российский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец в настоящее время находится на просмотре в «Ахмате», сообщает официальный твиттер грозненцев.
Команда Олега Кононова готовится к новому сезону в Австрии.
В минувшем сезоне 24-летний Швец выступал за молодежную команду «Вильярреала». Его контракт с испанским клубом истекает 30 июня 2017 года.
На просмотре в ФК "Ахмат" находится российский футболист Антон Швец, выступавший за испанские команды "Сарагоса" и "Вильярреал" (Б). pic.twitter.com/sGN1kRjaN6— FC Akhmat Grozny ⚽️ (@akhmatgrozny) 12 июня 2017 г.
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