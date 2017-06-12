«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»

Санкт-петербургский «Зенит» близок к приобретению аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса, сообщает IlSussidiario.

По данным изданиям, римский клуб оценивает хавбека в 25 миллионов евро. «Зенит» готов заплатить эту сумму.

Кроме того, «Зенит» готов платить Паредесу зарплату в три миллиона евро год, хотя в «Роме» он получает втрое меньше.

Действующий контракт Паредеса с «Ромой» рассчитан до 2019 года. В сезоне-2016/17 22-летний Паредес провел 27 матчей в серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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