«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»
Источник: Ilsussidiario.netКомментарии
Санкт-петербургский «Зенит» близок к
приобретению аргентинского полузащитника итальянской «Ромы» Леандро Паредеса,
сообщает IlSussidiario.
По данным изданиям, римский клуб оценивает
хавбека в 25 миллионов евро. «Зенит» готов заплатить эту сумму.
Кроме того, «Зенит» готов платить Паредесу
зарплату в три миллиона евро год, хотя в «Роме» он получает втрое меньше.
Действующий контракт Паредеса с «Ромой» рассчитан до 2019 года. В сезоне-2016/17 22-летний Паредес провел 27 матчей в серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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