Лукас Фернандо: В России спорт номер один – это хоккей
Бразильский полузащитник московского
«Спартака» Лукас Фернандо считает, что чемпионат мира-2018 станет настоящим
футбольным праздником для России.
«В России спорт номер один –
это хоккей. Но футбол тоже очень популярен. У моей команды, у «Спартака»,
невероятные болельщики. На всех домашних матчах команды собирается не меньше 30
тысяч зрителей. Поскольку Россия не часто принимает крупные международные
турниры, я думаю, что ЧМ-2018 станет большим праздником», - приводит Zero Hora
слова Фернандо.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на
территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут
сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.