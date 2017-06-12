Лукас Фернандо: В России спорт номер один – это хоккей

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо считает, что чемпионат мира-2018 станет настоящим футбольным праздником для России.

«В России спорт номер один – это хоккей. Но футбол тоже очень популярен. У моей команды, у «Спартака», невероятные болельщики. На всех домашних матчах команды собирается не меньше 30 тысяч зрителей. Поскольку Россия не часто принимает крупные международные турниры, я думаю, что ЧМ-2018 станет большим праздником», - приводит Zero Hora слова Фернандо.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.