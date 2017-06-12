Гол Азмуна помог иранцам обыграть Узбекистан и выйти на ЧМ-2018

Футболисты сборной Ирана обыграли команду Узбекистана в матче третьего раунда отборочного турнира на чемпионат мира-2018 в зоне Азиатской конфедерации и обеспечили себе право выступить в финальной стадии, в России.

Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Тегеране, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе отличились Сердар Азмун и Мехди Тареми.

Таким образом, сборная Ирана набрала 20 очков после восьми игр и за два тура до конца третьего отборочного раунда лидируют, опережая идущих третьими узбекистанцев, у которых 12 очков. Иранцы уже не опустятся в группе ниже второго места (его занимает команда Южной Кореи с 13 очками после 7 матчей), также дающего право прямого выхода на ЧМ-2018.

Иранцы стали второй командой, отобравшейся в финальную часть турнира. Ранее путевку на чемпионат мира себе гарантировала сборная Бразилии. Сборная России на правах принимающей стороны не участвует в отборе.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.