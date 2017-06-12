Гол Азмуна помог иранцам обыграть Узбекистан и выйти на ЧМ-2018
Футболисты сборной Ирана
обыграли команду Узбекистана в матче третьего раунда отборочного турнира на
чемпионат мира-2018 в зоне Азиатской конфедерации и обеспечили себе право
выступить в финальной стадии, в России.
Встреча группы А, прошедшая в
воскресенье в Тегеране, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В их составе
отличились Сердар Азмун и Мехди Тареми.
Таким образом, сборная Ирана
набрала 20 очков после восьми игр и за два тура до конца третьего отборочного
раунда лидируют, опережая идущих третьими узбекистанцев, у которых 12 очков.
Иранцы уже не опустятся в группе ниже второго места (его занимает команда Южной
Кореи с 13 очками после 7 матчей), также дающего право прямого выхода на ЧМ-2018.
Иранцы стали второй командой,
отобравшейся в финальную часть турнира. Ранее путевку на чемпионат мира себе
гарантировала сборная Бразилии. Сборная России на правах принимающей стороны не
участвует в отборе.
Первый в истории чемпионат
мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира
будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.