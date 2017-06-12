Терри рассматривает предложение от «Астон Виллы»
Бывший капитан лондонского «Челси»
Джон Терри рассматривает предложение от выступающей во втором по силе
английском дивизионе «Астон Виллы» из Бирмингема, сообщает Skysports.com.
36-летний защитник несколько
дней назад сыграл в гольф с главным тренером «Астон Виллы» Стивом Брюсом. Однако
у Терри также есть варианты продолжения карьеры в клубах АПЛ.
Терри, дебютировавший в
основной команде «Челси» в 1998 году, провел свой последний матч в форме лондонского
клуба в заключительном туре чемпионата Англии сезона-2016/2017 против «Сандерленда».
Вместе с «Челси» Терри стал
пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным
обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии,
выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры
помимо «Челси» Терри играл еще за один клуб — «Ноттингем Форест», где он был в
аренде в 2000 году.