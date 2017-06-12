Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт- : -Кливленд
Футбол  Англия- : -Франция
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Терри рассматривает предложение от «Астон Виллы»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассматривает предложение от выступающей во втором по силе английском дивизионе «Астон Виллы» из Бирмингема, сообщает Skysports.com.

36-летний защитник несколько дней назад сыграл в гольф с главным тренером «Астон Виллы» Стивом Брюсом. Однако у Терри также есть варианты продолжения карьеры в клубах АПЛ.

Терри, дебютировавший в основной команде «Челси» в 1998 году, провел свой последний матч в форме лондонского клуба в заключительном туре чемпионата Англии сезона-2016/2017 против «Сандерленда».

Вместе с «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры помимо «Челси» Терри играл еще за один клуб — «Ноттингем Форест», где он был в аренде в 2000 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фелиппе Коутиньо: У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем», о переходе в «Барселону» говорить сложноПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стал обсуждать вопрос своего возможного перехода в «Барселону».Джордан Хендерсон: У «Ливерпуля» только одна цель – выйти на групповой этап Лиги чемпионовПолузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о планах мерсисайдского клуба на будущий сезон.Жозе Моуринью: Игроки «Манчестер Юнайтед» не знают, что такое большие победыГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о работе с английским клубом, отметив некоторые проблемы «красных дьяволов».Перишич согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»«В жизни каждого человека есть плохие люди». Диего Коста – об уходе из «Челси»Форвард «Челси» Диего Коста рассказал о своем уходе из клуба, а также поведал журналистам о планах на будущее.«Надеюсь, они дадут мне спокойно уйти». Харт готовится покинуть «Манчестер Сити»«Надеюсь, они дадут мне спокойно уйти». Харт готовится покинуть «Манчестер Сити»Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал информацию о своем уходе из английского клуба.Рияд Марез: Предложения от «Арсенала» я не получалПолузащитник «Лестера» Рияд Марез – об интересе лондонского «Арсенала». Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован наставник «лис» Арсен Венгер.Серхио Рамос: У меня особые отношения с Моратой, но его нахождение в «Реале» зависит не от меняЗащитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ситуацию своего партнера по клубу и сборной Альваро Мораты.Шандор Варга: Венгер смог бы раскрыть потенциал ГоловинаФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер смог бы раскрыть потенциал полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.Шандор Варга: Скауты «Арсенала» будут следить за Головиным на Кубке конфедерацийФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что руководство лондонского «Арсенала» будет просматривать полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина во время матче Кубка конфедераций.«Ливерпуль» может приобрести Тадича у «Саутгемптона»Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Times.Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Челси» предложил «Ювентусу» 60 млн евро за Алекса СандроЛондонский «Челси» сделал предложение «Ювентусу» в 60 миллионов евро за защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.«МЮ» достиг соглашения с «Бенфикой» о переходе Виктора Линделефа«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу шведского защитника Виктора Линделефа, сообщает пресс-служба «Красных дьяволов».Ибрагимович перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»Форвард Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Marca.Бакайоко близок к переходу в «Челси»«Челси» близок к подписанию контракта с полузащитником «Монако» Тьемуэ Бакайоко. Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний француз приедет в Англию для прохождения медобследования и оформления сделки, сообщает The Telegraph.Андрей Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» поступил не по-человечески по отношению к ИбрагимовичуБывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал решение английской команды исключить Златана Ибрагимовича из заявки на предстоящий сезон.Стивен Джеррард: Руни? Люди очень быстро выкидывают возрастных игроков из сборнойБывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард считает, что форвард Уэйн Руни проведет следующий сезон сильнее предыдущего.Испанские СМИ опубликовали сообщение, которое Конте отправил КостеВ распоряжении испанского издания AS оказался текст сообщения, отправленного главным тренером «Челси» Антонио Конте нападающему команды Диего Косте.Агент: Будущее Мусы прояснится после общения с руководством «Лестера»Будущее нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы прояснится после разговора с руководством английского клуба, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель игрока Тони Харрис.
Футбол
«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Ромы»
Футбол
«Ахмат» просматривает российского полузащитника «Вильярреала» Швеца
Футбол
Агенты Корне отказались от встречи с представителями «Спартака»
Футбол
Антуан Гризманн близок к продлению контракта с «Атлетико»
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Астон Вилла
Астон Виллакалендарьстатистика
Стив Брюс
Стив Брюсвсе новости
Джон Терри
Джон Терривсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости