Терри рассматривает предложение от «Астон Виллы»

Бывший капитан лондонского «Челси» Джон Терри рассматривает предложение от выступающей во втором по силе английском дивизионе «Астон Виллы» из Бирмингема, сообщает Skysports.com.

36-летний защитник несколько дней назад сыграл в гольф с главным тренером «Астон Виллы» Стивом Брюсом. Однако у Терри также есть варианты продолжения карьеры в клубах АПЛ.

Терри, дебютировавший в основной команде «Челси» в 1998 году, провел свой последний матч в форме лондонского клуба в заключительном туре чемпионата Англии сезона-2016/2017 против «Сандерленда».

Вместе с «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка Футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На протяжении профессиональной карьеры помимо «Челси» Терри играл еще за один клуб — «Ноттингем Форест», где он был в аренде в 2000 году.