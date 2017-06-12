Егор Вяльцев: ЦСКА не прощает даже минутной расслабленности

Защитник «Химок» Егор Вяльцев перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА признал, что в двух предыдущих играх химчане действовали с недостаточной концентрацией.

«В двух первых матчах против армейцев нам было тяжело. Наверное, сказался небольшой перерыв, и мы еще психологически не отошли от битвы с «Зенитом», да и физически была большая нагрузка. Хотя первую половину первой встречи против ЦСКА мы провели достаточно неплохо, бились на равных, но этот соперник не прощает минутной расслабленности. Какие-то минуты потери концентрации оборачивались в «-15» и «-20», и после этого тяжело по новой «входить» в игру, тратить уйму сил и в два раза больше прикладывать усилий, чтобы сравнять счет. В первом матче нам все же это удалось, и мы проиграли всего шесть очков, но повторять такие вещи с ЦСКА нет смысла. Во втором матче они нам доказали, что такой расслабленности они себе больше не позволят. Мы должны играть все сорок минут, а не только первую половину. Это финал, где все просто обязаны выкладываться на сто или даже двести процентов, показывая достойный баскетбол», - приводит официальный сайт «Химок» слова Вяльцева.

Третий матч финального противостояния «Химки» - ЦСКА пройдет 13 июня в Подмосковье. После двух матчей серии армейский клуб впереди – 2-0.