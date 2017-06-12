Егор Вяльцев: ЦСКА не прощает даже минутной расслабленности
Защитник «Химок» Егор Вяльцев
перед третьим матчем финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА признал, что в
двух предыдущих играх химчане действовали с недостаточной концентрацией.
«В двух первых матчах против
армейцев нам было тяжело. Наверное, сказался небольшой перерыв, и мы еще
психологически не отошли от битвы с «Зенитом», да и физически была большая
нагрузка. Хотя первую половину первой встречи против ЦСКА мы провели достаточно
неплохо, бились на равных, но этот соперник не прощает минутной
расслабленности. Какие-то минуты потери концентрации оборачивались в «-15» и
«-20», и после этого тяжело по новой «входить» в игру, тратить уйму сил и в два
раза больше прикладывать усилий, чтобы сравнять счет. В первом матче нам все же
это удалось, и мы проиграли всего шесть очков, но повторять такие вещи с ЦСКА
нет смысла. Во втором матче они нам доказали, что такой расслабленности они
себе больше не позволят. Мы должны играть все сорок минут, а не только первую
половину. Это финал, где все просто обязаны выкладываться на сто или даже
двести процентов, показывая достойный баскетбол», - приводит официальный сайт
«Химок» слова Вяльцева.
Третий матч финального противостояния «Химки» - ЦСКА пройдет 13 июня в Подмосковье. После двух матчей серии армейский клуб впереди – 2-0.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция