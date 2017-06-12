Зобнину сделали операцию, срок восстановления - около шести месяцев

Полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, который получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против команды Венгрии (3:0), сегодня в Риме была сделана операция.

- Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава, - сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. - Оперировал нашего футболиста профессор Мариани.

Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев.