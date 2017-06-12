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Александр Титов: Нужно просто на 200% выполнять свою работу

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Новичок ХК «Сочи» Александр Титов рассказал, что нужно для того, чтобы закрепиться в КХЛ.

- Ты долго пробивался в КХЛ и сыграл в лиге только в сезоне 16/17. Какие впечатления от игры в КХЛ после выступлений в ВХЛ?
- Я очень рад, что у меня это получилось, так как многие годы прикладывал к этому максимум усилий. А впечатления только хорошие. Других просто не может быть! Сама атмосфера, зрители – все по-другому. Что касается хоккея, то здесь абсолютно другой уровень игры, чем в ВХЛ. Быстрее нужно принимать решения, физически хоккей получается более энергозатратным.

- На твой взгляд, что необходимо тебе, чтобы закрепиться в КХЛ?
- Нужно просто на 200% выполнять свою работу. Надо хорошо играть и стараться быть на ведущих ролях.

- Будет ли для тебя плюсом то, что ты уже приезжал в Сочи на просмотр, знаешь почти половину состава, знаком с персоналом?
- Я думаю, что это точно будет плюсом. Когда все знакомо - психологически легче, да и ребят даже не половину состава, а практически всех знаю.

- С кем-то советовался, когда возник вариант перехода в «Сочи»? Или сам знал, что хочешь играть в нашей команде и согласился без раздумий?
- Я посоветовался с семьей, с родителями. Мы достаточно быстро приняли решение и подписали контракт.

– В команде сейчас 10 защитников, но в заявку на игру будут попадать 6, максимум – 7 игроков линии обороны. Что нужно сделать, чтобы выиграть конкуренцию?
– Конкуренция еще никому не мешала, она мотивирует и заставляет каждый день доказывать, прежде всего, самому себе, что останавливаться нельзя. Это слова великого тренера Владимира Владимировича Юрзинова. Всегда нужно совершенствоваться во всех аспектах игры как технически, так и психологически. Нужно доказать своим старанием, желанием и хорошими игровыми качествами, что ты достоин быть в числе тех 6-7 защитников, кто выходит на лед биться и отдавать все ради победы своей команды!




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