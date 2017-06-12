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Макеев попрощался со «Спартаком»

Источник:  InstagramКомментарии

Защитник Евгений Макеев попрощался с московским «Спартаком», за который отыграл десять сезонов.

«Благодарю футбольный клуб «Спартак» (Москва) и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда», - написал 27-летний Макеев в социальной сети Instagram.

Макеев попал в систему «Спартака» в 2007 году, а спустя два года дебютировал в основной команде красно-белых. В общей сложности защитник провел в составе московского клуба более 200 игр, забил четыре мяча, став чемпионом России в прошедшем сезоне.

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