Макеев попрощался со «Спартаком»

Защитник Евгений Макеев попрощался с московским «Спартаком», за который отыграл десять сезонов.

«Благодарю футбольный клуб «Спартак» (Москва) и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда», - написал 27-летний Макеев в социальной сети Instagram.

Макеев попал в систему «Спартака» в 2007 году, а спустя два года дебютировал в основной команде красно-белых. В общей сложности защитник провел в составе московского клуба более 200 игр, забил четыре мяча, став чемпионом России в прошедшем сезоне.