ЦСКА может подписать защитника «Жальгириса»
Источник: Sportlando.netКомментарии
Разыгрывающий защитник литовского
«Жальгириса» Лео Вестерманн может перейти в московский ЦСКА, сообщает
Sportando.
В минувшем сезоне Вестерманн
провел 42 матча, в среднем набирая по 6,7 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая
3,93 передачи за игру.
Сделка по 24-летнему французу может быть завершена после окончания финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой ЦСКА встречается с «Химками». После двух матчей серии, проводимой до трех побед одной из команд, армейский клуб впереди – 2-0. 13 июня соперники встретятся в Подмосковье.
Матч
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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