Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБА

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.

Source: Brooklyn are bringing in Sasa Obradovic to add Euro flavor to Nets coaching staff at Summer League.