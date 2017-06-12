Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБА
Источник: Twitter.comКомментарии
Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.
Source: Brooklyn are bringing in Sasa Obradovic to add Euro flavor to Nets coaching staff at Summer League.— David Pick (@IAmDPick) 12 июня 2017 г.
Обрадович возглавил краснодарцев в ноябре 2016 года. «Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.
В рамках Летней лиги НБА
клубы, как правило, наигрывают резервистов или молодых баскетболистов, которые
проходят предсезонную подготовку вместе с игроками основного состава.
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