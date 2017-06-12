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Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБА

Источник:  Twitter.comКомментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.

Обрадович возглавил краснодарцев в ноябре 2016 года. «Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.

В рамках Летней лиги НБА клубы, как правило, наигрывают резервистов или молодых баскетболистов, которые проходят предсезонную подготовку вместе с игроками основного состава.

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