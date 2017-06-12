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Джанлуиджи Буффон: Переход Щесны в «Ювентус» станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарей

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон косвенно подтвердил, что вратарь Войцех Щестны продолжит карьеру в туринском клубе.

 

Напомним, принадлежащий лондонскому «Арсеналу» 27-летний поляк последние два сезона провел на правах аренды в «Роме». О его предстоящем переходе в стан чемпиона Италии на днях сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, стоимость трансфера составит 16 миллионов евро, а сам футболист подпишет четырехлетний контракт.

Сам же Буффон заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира-2018.

«Он (Щестны – прим. ред.)сделал самый лучший выбор из всех, - цитирует Буффона Football Italia. – Я также думаю, что и «Юве» сделал наилучший выбор, потому что Щесны, на мой взгляд, провел великолепный сезон. Наверное, он был лучшим голкипером с точки зрения стабильности и совершенных сэйвов. Думаю, что его переход станет разумным союзом сильнейшего клуба и одного из сильнейших вратарей прошлого года». Напомним, поляк в завершившемся сезоне серии А сыграл за римский клуб все 38 матчей, в 14 из которых отстоял на ноль.

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