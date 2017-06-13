Защитник «Дженоа» отказался переходить в «Зенит»
Источник: CalcioMercato.comКомментарии
Защитник «Дженоа» Армандо Иццо отказался переходить в «Зенит», сообщил Calciomercato.com.
По данным издания, Роберто Манчини заинтересован в игроке, однако Иццо отказался переходить в лигу ниже чемпионата Италии.
Напомним, Иццо выступает «Дженоа» в 2014 году. В сезоне-2016/17 25-летний защитник провел 29 матчей и отметился двумя результативными передачами.
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