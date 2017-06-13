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Аргентина сыграет с Сингапуром в пять нападающих

Источник:  OleКомментарии

Сегодня состоится товарищеский матч между сборными Сингапура и Аргентины. СМИ узнали о том, какую тактику планируют использовать аргентинцы.

Как сообщает аргентинское издание Ole, гости сыграют по схеме 2-3-5 (два защитника, три полузащитника и пять нападающих). Это связано с тем, что, по мнению тренерского штаба команды, сборная Сингапура будет обороняться всей командой.

Матч Сингапур – Аргентина начнется в 15:00 по Москве.

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