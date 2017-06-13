Аргентина сыграет с Сингапуром в пять нападающих
Источник: OleКомментарии
Сегодня состоится
товарищеский матч между сборными Сингапура и Аргентины. СМИ узнали о том, какую
тактику планируют использовать аргентинцы.
Как сообщает аргентинское
издание Ole, гости сыграют по схеме
2-3-5 (два защитника, три полузащитника и пять нападающих). Это связано с тем,
что, по мнению тренерского штаба команды, сборная Сингапура будет обороняться
всей командой.
Матч Сингапур – Аргентина начнется
в 15:00 по Москве.
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