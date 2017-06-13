Жак Вильнев: Стролл – один из худших новичков в истории Формулы-1
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Экс-пилот Формулы-1 Жак
Вильнев раскритиковал гонщика команды «Уильямс» Лэнса Стролла, назвав того
одним из худших новичков в истории соревнований.
«Он более чем на секунду
медленнее Фелипе (Массы). Результаты говорят сами за себя. Это один из худших
новичков в истории Формулы-1», - цитирует Вильнева Autosport.
Стролл заработал свои первые
очки на Гран-при Канады, где финишировал девятым. В общем зачете с двумя очками
он идет 16-м.
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