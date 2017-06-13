Жак Вильнев: Стролл – один из худших новичков в истории Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Жак Вильнев раскритиковал гонщика команды «Уильямс» Лэнса Стролла, назвав того одним из худших новичков в истории соревнований.

«Он более чем на секунду медленнее Фелипе (Массы). Результаты говорят сами за себя. Это один из худших новичков в истории Формулы-1», - цитирует Вильнева Autosport.

Стролл заработал свои первые очки на Гран-при Канады, где финишировал девятым. В общем зачете с двумя очками он идет 16-м.