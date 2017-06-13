«Голден Стэйт» - «Кливленд». Два билета в первый ряд проданы за 133 000 долларов
Источник: Twitter.comКомментарии
Сегодня состоится пятый
матч финала НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Билеты на первый ряд были
проданы за большие деньги.
Как сообщает в своем
твиттере журналист ESPN Дэн
Роуэлл, один человек, два билета в первый ряд были проданы за 133 000 долларов. Это новый рекорд НБА.
Напомним, матч начнется в 04:00 по Москве.
Матч
Место и дата
13 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически