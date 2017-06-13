«Голден Стэйт» - «Кливленд». Два билета в первый ряд проданы за 133 000 долларов

Сегодня состоится пятый матч финала НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом». Билеты на первый ряд были проданы за большие деньги.

Как сообщает в своем твиттере журналист ESPN Дэн Роуэлл, один человек, два билета в первый ряд были проданы за 133 000 долларов. Это новый рекорд НБА.

Напомним, матч начнется в 04:00 по Москве.