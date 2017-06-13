Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с Сайнсом
Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по
команде Карлоса Сайнса.
- В квалификации вы воспользовались
слип-стримом за машиной Карлоса Сайнса, и он был этим недоволен. У вас был после этого разговор с ним?
- После квалификации мне не о чем было с ним говорить. Я знаю, что он повел себя некорректно. Так не ведут себя люди в его возрасте. После квалификации я увидел, что не получил никакого преимущества – ноль. Если сравнить его лучший круг и мой лучший круг в квалификации, то там был ноль – такая же максимальная скорость. Он просто видит призраков.
- Значит, вы не получили
никакого преимущества?
На своем лучшем круге – нет. В начале квалификации я действительно выехал позади него, но так решила команда. Именно так работает стратегия – на одном этапе я еду позади него, на следующем – он позади. В Баку он должен был ехать за мной, но сейчас я не уверен, что хочу с ним работать после всего того, что он наговорил. Я не уверен, что мы захотим сотрудничать в квалификации.
- Вы собираетесь обсудить
это с ним?
- С моей стороны все предельно ясно, как чистое небо. Мне все абсолютно ясно. Если у него есть вопросы ко мне, пусть приходит и говорит, если хватит смелости. Если смелости недостаточно, то он пойдет говорить с вами, парни. Он постоянно посылает сообщения через прессу. Мне же ему нечего сказать, - цитирует Квята f1news.ru.
Напомним, что на Гран-при Канады Квят не сумел финишировать.
Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Гран-при Канады
Гонка
1. Льюис
Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов
2. Валттери
Боттас («Мерседес») +19,783
3. Даниэль
Риккардо («Ред Булл») +35,297
4. Себастьян
Феттель («Феррари») +35,907
5. Серхио
Перес («Форс-Индия») +40,476
6. Эстебан
Окон («Форс-Индия») +40,716
7. Кими
Райкконен («Феррари») +58,632
8. Нико
Хюлькенберг («Рено») +60,374
9. Ланс
Стролл («Уильямс») +1 круг
10. Ромен
Грожан («Хаас») +1 круг
11. Джолион
Палмер («Рено») +1 круг
12. Кевин
Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Маркус
Эрикссон («Заубер») +1 круг
14. Стоффель
Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Паскаль
Верляйн («Заубер») +2 круга
Сошли
Фернандо
Алонсо («Макларен»)
Даниил Квят
(«Торо Россо»)
Макс
Ферстаппен («Ред Булл»)
Фелипе Масса
(«Уильямс»)
Карлос Сайнс
(«Торо Россо»)