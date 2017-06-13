Даниил Квят: Я не уверен, что хочу работать с Сайнсом

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что недоволен высказываниями своего партнера по команде Карлоса Сайнса.

- В квалификации вы воспользовались слип-стримом за машиной Карлоса Сайнса, и он был этим недоволен. У вас был после этого разговор с ним?

- После квалификации мне не о чем было с ним говорить. Я знаю, что он повел себя некорректно. Так не ведут себя люди в его возрасте. После квалификации я увидел, что не получил никакого преимущества – ноль. Если сравнить его лучший круг и мой лучший круг в квалификации, то там был ноль – такая же максимальная скорость. Он просто видит призраков.

- Значит, вы не получили никакого преимущества?

На своем лучшем круге – нет. В начале квалификации я действительно выехал позади него, но так решила команда. Именно так работает стратегия – на одном этапе я еду позади него, на следующем – он позади. В Баку он должен был ехать за мной, но сейчас я не уверен, что хочу с ним работать после всего того, что он наговорил. Я не уверен, что мы захотим сотрудничать в квалификации.

- Вы собираетесь обсудить это с ним?

- С моей стороны все предельно ясно, как чистое небо. Мне все абсолютно ясно. Если у него есть вопросы ко мне, пусть приходит и говорит, если хватит смелости. Если смелости недостаточно, то он пойдет говорить с вами, парни. Он постоянно посылает сообщения через прессу. Мне же ему нечего сказать, - цитирует Квята f1news.ru.

Напомним, что на Гран-при Канады Квят не сумел финишировать. Выиграл гонку пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гран-при Канады

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов

2. Валттери Боттас («Мерседес») +19,783

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35,297

4. Себастьян Феттель («Феррари») +35,907

5. Серхио Перес («Форс-Индия») +40,476

6. Эстебан Окон («Форс-Индия») +40,716

7. Кими Райкконен («Феррари») +58,632

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60,374

9. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг

10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Сошли

Фернандо Алонсо («Макларен»)

Даниил Квят («Торо Россо»)

Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Фелипе Масса («Уильямс»)

Карлос Сайнс («Торо Россо»)