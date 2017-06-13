«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта
Источник: The TelegraphКомментарии
«Арсенал» ведет переговоры
о трансфере форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщают британские
СМИ.
Как сообщает The Telegraph,
«Лион» хочет получить за игрока 67 миллионов евро. Возможно, «Арсенал» заплатит
55 миллионов евро одним , а еще 12 могут быть доплачены в виде бонусов.
В прошедшем сезоне
26-летний Александр Ляказетт провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при
пяти голевых передачах.
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