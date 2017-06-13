«Лион» требует от «Арсенала» 67 миллионов евро за Ляказетта

«Арсенал» ведет переговоры о трансфере форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает The Telegraph, «Лион» хочет получить за игрока 67 миллионов евро. Возможно, «Арсенал» заплатит 55 миллионов евро одним , а еще 12 могут быть доплачены в виде бонусов.

В прошедшем сезоне 26-летний Александр Ляказетт провел 45 матчей за «Лион» и забил 37 мячей при пяти голевых передачах.